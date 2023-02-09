Эксклюзив 09 февраля 2023, 13:22 Подростки устроили ограбление в подземном переходе Санкт-Петербурга Подросток распылил в лицо мужчине газ и украл у того пакеты с обувью в Петербурге — видео

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Ограбление произошло в подземном переходе на Комендантской площади Санкт-Петербурга. Подростки украли у продавца обуви его товар и убежали. Момент преступления попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, что мужчина показывал одному молодому человеку что-то в коробке. Последний делал вид, что рассматривает товар и фотографирует его на телефон. Однако в следующий момент он прыснул газовым баллончиком в лицо продавца, взял пакеты с товаром и вместе с еще одним подростком убежал с места преступления.

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Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, пострадавшим оказался 23-летний гражданин Таджикистана. Воры забрали у жертвы десять коробок, в которых находилась обувь.

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Сейчас преступников разыскивают. По данным издания «Фонтанка», по факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Разбой», представители правоохранительных органах устанавливают сумму нанесенного ущерба.