Подростки устроили драку и стрельбу в Петербурге

Компания молодых людей устроила драку и заодно постреляла в Санкт-Петербурге. При себе у них были кастет, нож и балаклава.

Конфликт между тремя несовершеннолетними и 19-летним парнем произошел вечером 30 сентября у дома №5 по Балканской площади. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Один из них выстрелил из сигнального пускового устройства. Никто при этом не пострадал. В ведомстве отметили, что хулиганами оказались подростки 16 и 17 лет. Среди них — две девушки.

«Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей», — сказано в сообщении МВД.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Полиция выясняет, из-за чего начался конфликт.

Ранее стало известно, что в Дагестане школьники на перемене побили своего одноклассника-инвалида. Драка попала на видео. Теперь шестиклассников поставили на профилактический учет. В отношении некоторых родителей составили административные протоколы.