15-летние подростки угнали автомобиль в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Хозяин машины обратился в полицию. Уточняется, что машина настолько старая, что мужчина даже не думал, что кто-то захочет его угнать.

Позже выяснилось, что одна из местных жителей уже видела злоумышленников рядом с машиной еще до ее угона. На всякий случай она их сфотографировала, но в полицию не обратилась.

Несовершеннолетних преступников быстро нашли. Они рассказали, что хотели продать автомобиль на запчасти. Заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».