Подростки угнали 3 машины за одну ночь в Вологодской области

Трое несовершеннолетних угнали три автомобиля в течение одной ночи в Вологодской области. Еще два они пытались угнать, но не смогли. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Они выпивали и решили угнать автомобиль, чтобы доехать до дома. На одной из машин они врезались столб. Еще две не завелись. А две завелись, но заглохли по дороге.

Двоих преступников приговорили к двум годам условно. Третьего к двум годам и двум месяцам условно.