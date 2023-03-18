18 марта 2023, 13:21
Подростки толпой избили молотками двоих студентов колледжа и сняли все на видео
Shot: подростки молотками избили двух сверстников в Ульяновске
Двух студентов политехнического колледжа в Ульяновске жестко избила молотками группа неизвестных молодых людей. Видео нападения опубликовал Telegram-канал Shot.
По предварительной информации, пострадали двое парней 16 и 17 лет. Свои лица нападавшие скрыли под масками, снимая происходящее на видео.
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После избиения пострадавшие обратились за медицинской помощью. Одному из них диагностировали многочисленные ушибы головы, перелом ребер и перелом правой ключицы. Второй отделался ушибами и синяками.
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Правоохранители завели дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное организованной группой по предварительному сговору». Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы.
По данным источника, парней избили за обман местного торговца наркотиками. Официальной информации по факту избиения не поступало.
Дети
МВД РФ
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