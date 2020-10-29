Подростки с пистолетом отобрали у юноши деньги в Новосибирске

Двое неизвестных напали на 19-летнего молодого человека 26 октября в Кировском районе. Злоумышленники угрожали ему пистолетом и отняли 12 500 рублей.

Пострадавший запомнил приметы нападавших и сообщил о случившемся в полицию. Все экипажи стражей порядка, работающие на линии, получили ориентировки. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Одному из нападавших — 16 лет, другому — 18. Ранее они не были судимы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой». По ней грозит от восьми до 12 лет. Однако из-за того, что юноши ранее не привлекались к уголовной ответственности, им может грозить до шести лет лишения свободы.