Подростки прикурили от Вечного огня в Севастополе

Два подростка прикурили от Вечного огня в Севастополе. Акт хулиганства попал на видео. Сейчас их разыскивает полиция. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на городское УМВД.

Следователи обнаружили видеоролик 30 августа. Подростки прикуривали сигареты на улице Катерная у мемориала, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны. «В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сказано на сайте ведомства.