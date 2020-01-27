Подростки из Махачкалы пожарили на Вечном огне курицу

МВД Дагестана начало проверку после публикации в соцсетях видео с подростками, осквернившими Вечный огонь. Школьники в парке Ленинского комсомола в Махачкале поджарили на Вечном огне окорочка, при этом несколько человек танцевали на гранитном подножии мемориала. На замечания дети не реагировали.

Подростки жарили куриные окорочка. Некоторые танцевали прямо на гранитном подножии мемориала памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. На замечания взрослых дети в ответ смеялись и продолжали акт вандализма. Судя по видео, школьники вряд ли понимали, что совершают святотатство.

«По данному факту руководством республиканского МВД назначена проверка. Родители подростков будут установлены и привлечены к административной ответственности», — заверили в МВД республики.

Личности школьников предстоит установить. В МВД республики пока не подтвердили, что отыскали юных осквернителей памятника погибшим в той войне советским солдатам. Проверка продолжается.