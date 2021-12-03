Подростки напали с ножом на родителей подруги под Смоленском

В Смоленской области подростки с ножом напали на мать и отчима 14-летней школьницы, которую родители не отпускали гулять. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК России.

В поселке Верхнеднепровском несовершеннолетние совершили покушение на 26-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. По данным СК, накануне ночью дочь пострадавших позвонила своему приятелю, проживающему в Десногорске, и пожаловалась, что родители не отпускают ее гулять ночью. Он попросил знакомых помочь подруге.

Около пяти часов утра к дому школьницы подошла группа подростков. Они зашли в квартиру и напали с ножами на родителей девочки. Мужчине нанесли множественные ножевые ранения в область груди, а женщину ранили в левое предплечье.

Пострадавших госпитализировали. Всех причастных к преступлению задержали.

В СК завели дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц по предварительному сговору». Следователи работают на месте происшествия и проводят осмотры и обыски. Допрашивают потерпевших и свидетелей.

Накануне тело женщины и ее мертвую дочь с признаками удушения нашли в Красноярске.