Подростки напали на продавца в Набережных Челнах

Накануне, 14 июня, в Набережных Челнах в одном из магазинов на улице Шамиля Усманова трое подростков в возрасте от 12 до 14 лет напали на продавщицу, которая поймала их на краже алкоголя. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

По словам очевидцев, за продавщицу заступился один из посетителей. Он толкнул одного из подростков и забрал у него украденный товар. Молодые люди разбили входные двери и ушли из магазина.

Конфликт получил новое продолжение, когда в магазин пришел, предположительно, отец одного из подростков и начал избивать палкой покупателя, который заступился за продавщицу. Также нападавшие начали кидаться тележками. Правоохранители разбираются в произошедшем.