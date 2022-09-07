Трое молодых людей напали на мужчину в Новосибирске | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 21:53

Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Реклама

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Здоровье

07 сентября 2022, 21:30

Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

Интересное

07 сентября 2022, 21:29

Благоустройство дворов завершат в Москве

Криминал

07 сентября 2022, 19:07

Трое молодых людей напали на мужчину в Новосибирске

Читать 360tv в

Двое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек избили и обокрали мужчину в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, происшествие случилось в баре. Само заведение от комментариев отказалось.

Реклама

Установлено, что в результате побоев мужчина потерял сознание. После этого злоумышленники забрали у него смартфон, солнцезащитные очки, наручные часы и деньги. Общая сумма ущерба составила 226 тысяч рублей.

Реклама

На нападавших завели уголовное дело по статье «Разбой».

Избиения

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама