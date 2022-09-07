Трое молодых людей напали на мужчину в Новосибирске | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Трое молодых людей напали на мужчину в Новосибирске

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Двое несовершеннолетних и 19-летний молодой человек избили и обокрали мужчину в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным следствия, происшествие случилось в баре. Само заведение от комментариев отказалось.

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Установлено, что в результате побоев мужчина потерял сознание. После этого злоумышленники забрали у него смартфон, солнцезащитные очки, наручные часы и деньги. Общая сумма ущерба составила 226 тысяч рублей.

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На нападавших завели уголовное дело по статье «Разбой».

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