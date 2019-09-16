Подростки на камеру избили сверстницу в Москве

Подростки в Москве избили сверстницу и выложили запись издевательств в Сеть. Ее увидели следователи. Теперь Следственный Комитет начал проверку. Также заявление о произошедшем написала мама пострадавшей девочки.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении девушки», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

На кадрах видно, что школьники били жертву ногами и руками. Удары пришлись на голову и другие части тела. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Также следователи ищут детей, которые замешаны в избиении.

Как уточнили в столичном управлении МВД, мама потерпевшей написала заявление в полицию. Состояние самой девушки не раскрывается.