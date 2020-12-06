Подростки избили жительницу Новосибирска и угнали ее машину. Видео

Четверых жителей Первомайского района Новосибирска подозревают в угоне автомобиля. 4 декабря они в состоянии алкогольного опьянения напали на женщину и избили ее, чтобы завладеть ее машиной. Трое участников преступления — несовершеннолетние.

Об этом «360» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

«По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского с целью угона автомобиля „Honda Fit“, припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные (не менее 20) удары ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля», — рассказала Кулешова.

Завладев машиной, молодые люди начали кататься на ней по городу. Однако вскоре они не справились с управлением и въехали в сугроб. Там их задержали сотрудники ГИБДД.

Кулешова отметила, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». В преступлении подозревают четверых человек, трое из них несовершеннолетние. Сейчас все четверо находятся под стражей.