Подростки избили школьника в Екатеринбурге

Группа подростов из Екатеринбурга избила 14-летнего школьника. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Следователям удалось обнаружить всех участников конфликта. Все они являлись учащимися школы № 141 Верх-Исетского района. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Причиной конфликта послужило то, что у пострадавшего мальчика отняли вещь.

«Он подошел к ребятам-одноклассникам, попросил заступиться. Они пошли поговорить, чтобы те вернули вещи, которые взяли у их друга. Вышли эти парни. Моего сына окружили восемь человек и начали избивать», — рассказала мать пострадавшего.