Подростки избили мужчину в Новосибирске ради 5 тысяч

Предположительно, нападавшим по 16-18 лет. Молодые люди набросились на местного жителя на улице Виталия Потылицына 12 ноября, около 07:00.Тогда мужчина вышел на улицу, чтобы прогреть машину.

Юноши напали со спины, отметил «Царьград». Они повалили свою жертву на землю, избивали ногами и требовали пять тысяч рублей. В итоге нападавшие отняли у мужчины капюшон и кепку.

Местный житель попал в больницу, врачи диагностировали у него серьезное повреждение уха, контузию глаза, вывих зубов. Медики зашили рваные раны нижней и верхней губ. После нападения пострадавший обратился в полицию.