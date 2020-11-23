Подростки избили и унизили девочку на камеру в Костромской области

Несколько подростков избили 10-летнюю девочку в поселке Красное-на-Волге. Следователи завели уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства.

Подростки снимали все свои действия на видео. На кадрах видно, как девочку ставят у стены и начинают сильно бить руками и ногами. При этом подростки матерятся, а ребенок со слезами просит их больше не бить.

Мать пострадавшей девочки Екатерина рассказала «360», что ее дочь схватили за руку в центре поселка и потащили на базар якобы поговорить. В итоге на девочку напали семь человек, которые учатся с ней в одной школе.

«Они били по лицу. Были удары в нос, в глаз, пинали по ногам, сухим косточкам и туда, где ребра. Ткнули в мусорный бачок головой, оплевали и потом уже обсикали. <…> У нее был синяк в области виска, потом он перешел на глаз. Были синяки на сухой кости, так как по ногам били. Одежда у нас испорчена, так как оплевали и сходили в туалет на нее», — поделилась женщина.

Она добавила, что уже написала заявление в полицию. Кто именно напал на девочку, уже известно. Подростки пока перед семьей не извинялись, отметила Екатерина.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Красносельского муниципального района Костромской области», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Костромской области.

Следователи выяснили, что подростки напали на девочку вечером 12 ноября около торгового центра «РИОС». Среди несовершеннолетних были подростки от 11 до 14 лет. Некоторые из нападавших и сама девочка состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Теперь в ситуации и всех обстоятельствах разбираются правоохранители.