Подростки избили 10-летнего мальчика на детской площадке в Петербурге

Школьника из Санкт-Петербурга жестоко избили подростки. Они решили наказать мальчика, который просто хотел покататься на качелях. Ребенок получил серьезные травмы и попал в больницу.

На 10-летнего мальчика напали днем 7 июня на детской площадке в поселке Парголово Выборгского района города. О случившемся во «Вконтакте» рассказала мать избитого школьника.

Ее сын встретил во дворе на улице Первого Мая пятерых подростков 13-15 лет. Они заявили, что здесь их территория и не разрешили ребенку кататься.

«Он не испугался и пошел на эти качели кататься. <…> Мальчики разозлились и решили его проучить, <…> у каждого из них была палка», — написала женщина.

Школьника сильно избили: несколько раз ударили по голове, сломали ему левую руку, в области подмышечной впадины у ребенка осталась рваная рана. Чтобы не было слышно криков, ему закрывали рот руками. По словам матери, подростки убежали, а ее сыну никто не помог. Домой он дошел сам, родители вызывали скорую помощь и полицию.

Пострадавшего прооперировали. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.