Подростки из Рязани убили местного жителя на глазах у его дочери

Житель Рязани сделал нескольким подросткам замечание. В ответ на это злоумышленники прикончили мужчину на глазах у его дочери. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на RZN.info.

Ситуация произошла на улице Керамзавода. Из-за замечания, котрое сделал подросткам мужчина, возникла ссора. Один из подростков распылил в лицо мужчине газовый баллончик, а другой ударил кирпичом по голове. Свидетельницей случившегося оказалась дочь погибшего.

На данный момент сотрудники полиции занимаются поиском злоумышленников.