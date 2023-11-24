Эксклюзив 24 ноября 2023, 12:20 Подростки из Подмосковья за биткоины от украинцев больше года поджигали поезда Подожженная тремя подростками электричка в Домодедове попала на камеру

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В Подмосковье задержали трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове. Группа действовала больше года и получала оплату от украинцев, сообщил источник «360».

Головной вагон электрически и релейные шкафы подожгли в депо Домодедово. Правоохранители задержали в Подмосковье трех подростков. В процессе расследования выяснилось, что они причастны к другим случаям поджога.

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Группа, по словам источника «360», орудовала больше года на Савеловском и других направлениях. За поджоги с ребятами расплачивались в биткоинах. У старшего участника банды следователи нашли переписку с заказчиками с Украины.

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Диверсии в Домодедове устраивали дважды, сообщил Telegram-канал Baza. Сначала рано утром 21 октября подростки подожгли головной вагон электрички. Огонь перекинулся на кабину машиниста и тамбур. Пожар заметили и потушили. Через месяц ребята вернулись в депо, чтобы спалить шкаф системы сигнализации и блокировки на перегоне Домодедово — Белые Столбы. Их вычислили по записям с камер видеонаблюдения и задержали. На допросе подозреваемые во всем сознались.

Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железной дороге в Татарстане и Красноярском крае. В последнем случае помощь спасателей не понадобилась — огонь потух. Пострадало оборудование на закрытом участке пути, поэтому диверсия не сказалась на графике движения поездов.