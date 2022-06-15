Подростки из ЯНАО стали подозреваемыми в краже

Двух подростков из Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа заподозрили в покушении на кражу. При этом у одного из несовершеннолетних обнаружили запрещенные вещества. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Преступление произошло 12 марта. Подозреваемые достали кошелек из куртки, которая висела в гардеробе спорткомплекса «Северный характер». В результате у пострадавшего украли 550 рублей и банковскую карту. Спустя время злоумышленники попытались приобрести товар через интернет, однако владельцу карты пришло уведомление и он ее заблокировал.

Спустя время полицейские задержали подростков. У одного из них нашли запрещенные вещества. Оказалось, что парень приобрел их для личного пользования.

Следователи возбудили два уголовных дела. Одно по статье «Покушение на кражу с банковского счета группой лиц по предварительному сговору», второе — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».