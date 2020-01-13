Подростки из Архангельска убили ровесницу ради новых ощущений

Две молодые жительницы Архангельска, которые обвиняются в жестоком убийстве 17-летней девушки прошлым летом, рассказали о своих мотивах. По их словам, они хотели испытать новые ощущения.

В пресс-службе СК РФ по Архангельской области и НАО сообщили, что расследование этого дела завершено.

«В ходе допросов они подробно рассказали об обстоятельствах причинения телесных повреждений, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво», — сказано в сообщении ведомства.

Однако правоохранительным органом удалось выяснить, что на самом деле у 17-летних девушек не было никакого повода убивать сверстницу. В конце концов подростки рассказали правду.

«Свои действия они объяснили желанием испытать новые ощущения», — добавили в СК.

В прошлом году школьницы, во время личных встреч, телефонных разговоров, интернет-переписки, обсуждали убийство человека. Они разработали план и нашли место для преступления. После этого девушки выбрали жертву. Ей стала их знакомая. Днем 29 июня 2019 года они пригласили ее на встречу. Обвиняемые оглушили девушку стеклянной бутылкой, избили, нанесли ранения стеклом, душили пакетом. Когда жертва умерла, подруги скрылись с места преступления и забрали вещи убитой. Тело жертвы нашли у железнодорожных путей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Дело передали в суд для рассмотрения.