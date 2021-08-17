Двое подростков и парень с девушкой похитили официантку в Самаре и отвезли ее в лес, где изнасиловали. Подозреваемые в преступлении сняли все на видео, чтобы шантажировать пострадавшую. Всех их нашли и задержали. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Она (пострадавшая — прим. ред.) сообщила, что примерно в 19:00 11 августа у ее дома к ней подъехала черная LADA Priora. В салоне находилось несколько незнакомых ей людей», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Собеседник добавил, что ее насильно усадили в машину, угрожая ножом.

После этого преступники отвезли свою 18-летнюю жертву в лес, где надругались над ней и сняли все на телефон. Источник добавил, что после насилия ей стали угрожать физической расправой и публикацией видео в Сети. Злоумышленники требовали заплатить им 50 тысяч рублей, чтобы ничего этого не произошло.

Девушка предположила, что преступники приметили ее в кафе, где она работает официанткой. Пострадавшая запомнила своих обидчиков и номер их машины. Она обратилась за помощью в полицию, и правоохранители задержали предполагаемых преступников по горячим следам. Ими оказались несовершеннолетние мальчик и девочка и студенты одного из самарских техникумов — 19-летний парень и 18-летняя девушка.