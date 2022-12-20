Криминал 20 декабря 2022, 23:57 Подростки дубинками избили школьников в Петербурге Четырех подростков обвинили в хулиганстве в Санкт-Петербурге после драки с дубинками

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В Санкт-Петербурге задержали четырех подростков, которых обвинили в хулиганстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

Следствие предполагает, что в середине ноября молодые люди вооружились ножами и дубинками и напали на своих сверстников в саду на Лиговском проспекте.

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Среди нападавших оказались пара старшеклассников и двое учащихся техникума и колледжа. Правоохранителям удалось их поймать.

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