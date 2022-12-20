20 декабря 2022, 23:57
Подростки дубинками избили школьников в Петербурге
Четырех подростков обвинили в хулиганстве в Санкт-Петербурге после драки с дубинками
В Санкт-Петербурге задержали четырех подростков, которых обвинили в хулиганстве. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.
Следствие предполагает, что в середине ноября молодые люди вооружились ножами и дубинками и напали на своих сверстников в саду на Лиговском проспекте.
Реклама
Среди нападавших оказались пара старшеклассников и двое учащихся техникума и колледжа. Правоохранителям удалось их поймать.
Реклама
Санкт-Петербург
Задержания
Реклама
Реклама