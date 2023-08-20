Криминал 20 августа 2023, 17:34 Подростки до смерти забили россиянина за отказ поделиться сигаретами Подростки-боксеры из Перми до смерти забили мужчину за отказ дать сигарету РИА «Новости»

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Группа подростков в Перми жестоко избила двух мужчин в ходе уличного конфликта. Один из пострадавших умер от полученных травм. Выживший пострадавший в беседе с сайтом «КП-Пермь» рассказал, что конфликт возник, когда подросткам отказались дать сигарету.

Собеседник журналистов пояснил, что вместе со старшим братом в ночь на субботу, 19 августа, проходил около рынка в районе Гайва, где гуляла компания из пяти подростков. Молодые люди попросили сигарету, а получив отказ, начали хамить. Когда им ответили, то толпа бросилась на мужчин.

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«Через некоторое время подбежали прохожие и вызвали скорую, а парни в это время разбежались в разные стороны», — рассказал пострадавший.

Он подчеркнул, что прибывшие медики погрузили его брата на носилки и положили в машину. Но до больницы довезти не успели. От полученных травм он скончался.

По словам супруги погибшего, у мужа разорвана селезенка, переломаны ребра, черепно-мозговая травма и множество гематом. У второго пострадавшего также обнаружили переломы и сотрясение мозга, но после оказания помощи его отправили домой.

По словам местных жителей, на мужчин напали воспитанники спортивного клуба. Там подростки занимаются боксом.

Пресс-служба краевого главка СК сообщила, что завела уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ведомстве подчеркнули, что нападавших было двое. Их уже задержали. Криминалисты осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Пока расследование продолжили.