Подросткам вынесли приговор за избиения таксиста в Новосибирске

Суд вынес приговор подросткам из Новосибирска, которые избили женщину-таксиста. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу суда.

В прошлом году трое несовершеннолетних и один 23-летний парень напали на женщину-таксиста, избили ее и угнали машину. Отмечается, что один из нападавших так «отпраздновал» свой день рождения. В момент совершения преступления молодые люди быль пьяны.

Несовершеннолетних приговорили к трем или четырем годам воспитательной колонии, а взрослого участника нападения — к пяти годам колонии строгого режима.