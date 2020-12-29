Подростка заподозрили в угоне восьми иномарок во Владивостоке

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 16-летний житель Владивостока. Злоумышленник вскрывал иномарки и какое-то время передвигался на них сам или же с друзьями», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что юноша оставлял автомобиль, как только заканчивалось топливо. Подросток дал признательные показания. Как школьник сам рассказал сотрудникам полиции, машины он брал не с целью угона, а чтобы просто покататься с друзьями.

В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) и по части 2 статьи 158 (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальный срок по каждой статье — пять лет тюрьмы. В пресс-службе напомнили, что лица, достигшие 14 лет, подлежат уголовной ответственности за кражу или угон автомобиля.