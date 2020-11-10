Подростка заподозрили в убийстве сверстника в Башкирии
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого заподозрили в убийстве сверстника по неосторожности. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, 3 ноября в Салавате в парке Победы между двумя подростками вспыхнула ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента по голове и другим частям тела. Он упал и потерял сознание. После госпитализации пострадавший скончался.
«В рамках расследования данного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (точнее, бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений», — отмечается в сообщении следственного комитета.