Подростка заподозрили в убийстве сестры под Кировом

Тело четырехлетней девочки нашли в одном из домов в поселке Нема Кировской области. В расправе над ребенком заподозрили ее сводного брата. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка в поселке Нема Кировской области», — заявили в ведомстве.

Как выяснили следователи, тело девочки с ножевыми ранениями нашли 16 апреля в одном из домов поселка. Недалеко от нее правоохранители увидели травмированную семилетнюю девочку. Согласно предварительной информации, напасть на сестер мог их старший сводный брат. Подростку 16 лет.

Подозреваемого нашли, задержали и отправили на допрос. По уголовному делу назначили судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства убийства и покушения на убийства сейчас выясняются.

Как написала газета «Известия», родители оставили подростка присматривать за сводными сестрами, а сами ушли в баню. Когда они вернулись, то увидели тело четырехлетней девочки, а рядом без сознания лежала ее старшая сестра. Врачи скорой констатировали смерть ребенка, а вторую девочку забрали в больницу. У первоклассницы оказались две раны от пневматической винтовки и множественные травмы в области головы.