Подростка заподозрили в убийстве матери и дяди в Петербурге

По данным издания, 16 января тела убитых обнаружил в квартире отчим несовершеннолетнего. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сотрудники МВД и Следственного комитета устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее главного редактора новостного сайта «Рязань.Лайф» Жанну Шеплякову нашли убитой у себя в квартире. На ее теле зафиксировано 10 ножевых ранений. По данным следствия, в преступлении замешан ее бывший супруг. Экс-муж мог убить журналистку из-за развода.