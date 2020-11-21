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    21 ноября 2020, 14:06

    Подростка заподозрили в убийстве 14-летней девочки в Москве

    Дарья Морозова

    Установлен подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Москве. Им стал 17-летний подросток, который после этого совершил самоубийство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

    Тело девочки было найдено в квартире жилого дома ее соседом. По данным следствия, подозреваемый нанес ей ранения ножом.

    «После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», — рассказала Иванова.

    Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Известно, что последние дни девочка находилась дома одна. Она проживала в квартире с бабушкой и папой, но первую забрали в Коммунарку из-за заражения коронавирусом, а второй улетел в командировку. Ребенка посадили на карантин — она никого не впускала и сама не выходила. В день трагедии к девочке лишь приезжали курьеры доставки — их видели соседи. Как минимум два посторонних человека поднимались в тот день в квартиру.

    Полиция также предположила, что в квартире школьницы могла проходить вечеринка. Однако друзья и одноклассники убитой не согласны с этой версией. Они рассказали, что девочка не была поклонницей подобных мероприятий.