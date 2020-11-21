Подростка заподозрили в убийстве 14-летней девочки в Москве

Тело девочки было найдено в квартире жилого дома ее соседом. По данным следствия, подозреваемый нанес ей ранения ножом.

«После совершенного преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством», — рассказала Иванова.

Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что последние дни девочка находилась дома одна. Она проживала в квартире с бабушкой и папой, но первую забрали в Коммунарку из-за заражения коронавирусом, а второй улетел в командировку. Ребенка посадили на карантин — она никого не впускала и сама не выходила. В день трагедии к девочке лишь приезжали курьеры доставки — их видели соседи. Как минимум два посторонних человека поднимались в тот день в квартиру.

Полиция также предположила, что в квартире школьницы могла проходить вечеринка. Однако друзья и одноклассники убитой не согласны с этой версией. Они рассказали, что девочка не была поклонницей подобных мероприятий.