Криминал 24 августа 2023, 18:58 Подростка заподозрили в поджоге релейного шкафа в Москве SHOT: девятиклассника задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа в Москве РИА «Новости»

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Полицейские задержали девятиклассника, подозреваемого в поджоге релейного шкафа 21 августа на станции Солнечная в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подростка задержали ночью. Он сообщил, что получил задание поджечь шкаф от незнакомого человека, представившимся Саней, через социальные сети. За поджог шкафа ему пообещали 20 тысяч рублей. Он признал свою вину в содеянном.

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Авторы статьи также уточнили, что подросток состоит на учете в ПДН и проживает с матерью.

Поджог релейного шкафа произошел 21 августа в Москве, в результате чего задержали движение поездов. Горящее оборудование обнаружили примерно в 6:20 утра недалеко от станции Солнечная на Киевском направлении, в сторону Переделкина.

Ранее релейный шкаф подожгли на железнодорожных путях в Подольске.