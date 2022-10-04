Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге | 360°

Криминал 04 октября 2022, 22:09 Поделиться Telegram

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Viber Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

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Сотрудники полиции задержали 15-летнего подростка из Санкт-Петербурга, которого заподозрили в изнасиловании девочки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу петербургского СК.

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Ситуация произошла 1 октября. По данным следователей, подросток напал на 13-летнюю пострадавшую в подъезде дома на Российском проспекте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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