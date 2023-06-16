Криминал 16 июня 2023, 10:28 Подростка задержали в Краснодарском крае по подозрению в подготовке теракта СК: подростка задержали в Армавире по подозрению в подготовке теракта

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Уголовное дело открыли в отношении 15-летнего подростка, которого обвиняют в подготовке теракта. Его задержали в Армавире. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, молодой человек в период с апреля по май 2023 года разрабатывал план поджога одного из образовательных учреждений города для устрашения местных жителей. Он сделал зажигательную смесь и начал готовить самодельное оружие. Все необходимые компоненты он хранил в хозяйственной постройке дома.

«Пятнадцатого мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена правоохранителями», — добавили в ведомстве.

Подростка по решению суда заключили под стражу. Уголовным делом также занимается УФСБ России по Краснодарскому краю.