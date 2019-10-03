Подростка задержали в Балашихе после убийства пропавшей школьницы

Подростка в Петербурге осудили за поджог подруги Подробнее

Старшеклассницу с травмой головы обнаружили 2 октября в одном из нежилых зданий в Балашихе. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти и начали разыскивать убийцу.

Позже удалось задержать подозреваемого, который оказался подростком 15 лет. Юноша учился со школьницей в параллельных классах.

По словам парня, он решил убить свою знакомую из-за возникшего конфликта. На какой именно почте произошла ссора, пока не сообщается. Задержанный полностью признал свою вину во время допроса. Теперь следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу подростка.

За день до того, как девочку нашли мертвой, была распространена ориентировка с просьбой помочь найти школьницу. Сообщалось, что она ушла из дома в деревне Черное вечером 1 октября и не вернулась. О случившемся полиции рассказала ее мать.

Кроме ориентировки полиции в соцсетях также появилось большое количество сообщений о пропаже ребенка в Подмосковье. Родственники опубликовывали посты с приметами и призывом позвонить, если старшеклассница выйдет на связь.

Источник фото: скриншот «ВКонтакте»

После того, как пропавшую нашли, а подозреваемого задержали, отец погибшей девочки поблагодарил пользователей и попросил «не тревожить семью».

«Мою дочь убили, но никто не уйдет от наказания», — написал мужчина.

Многие в соцсетях начали писать соболезнования семье и близким подростка. «Соболезную… Пусть пухом будет земля», — сказано в одном из комментариев.