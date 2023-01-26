Криминал 26 января 2023, 13:28 Подростка задержали по подозрению в убийстве матери в Волгограде

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который подозревается в убийстве собственной матери в Волгограде. Об этом сообщило агентство Nation News.

По данным следствия, молодой человек нанес многочисленные удары молотком своей матери во время сна, затем схватился за нож и нанес ранения в область шеи. От полученных травм женщина скончалась.

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Отмечается, что подросток самостоятельно обратился в полицию и сообщил, что нашел в квартире труп матери.