Подростка приговорили к заключению за торговлю наркотиками в ХМАО

Подросток из Ханты-Мансийска попыталась продать 19 граммов мефедрона. Однако во время создания закладок ее задержали сотрудники полиции. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на следственное управление следственного комитета по ХМАО.

Наркотические средства школьница пыталась сбыть для получения дополнительного дохода. 17 июля 2021 года злоумышленницу заметили сотрудники во время создания закладок на территории города. Во время обыска у подозреваемой нашли 18 свертков с запрещенным веществом.

«Впоследствии при проведении следственных действий в тайниках обнаружено еще два свертка с наркотическим веществом», — рассказали в СУ СК РФ по ХМАО.

При чем, как выяснили следователи, работала девушка не одна, а в компании сообщников по предварительному сговору. Суд учел все смягчающие обстоятельства и приговорил девушку к четырем годам и пяти месяцам заключения в воспитательной колонии.