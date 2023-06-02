Криминал 02 июня 2023, 17:26 Подростка приговорили к 5 годам лишения свободы за убийство бездомного во Владимирской области

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Киржачский районный суд во Владимирской области приговорил подростка к пяти годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство бездомного. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, осенью прошлого года юноша гулял возле теплотрассы и увидел бездомного. Он начал избивать его кулаками, ногами и деревянной палкой. Спустя время подросток вернулся на место преступление вместе со своим приятелем, вместе они избивали бездомного на протяжении трех часов.

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Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте.