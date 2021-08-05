Подростка осудят за кражу на Ямале

Перед судом предстанет 15-летний житель Орловской области, которого обвинили в краже денег. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СК РФ по ЯНАО.

В прошлом году молодой человек нашел в Сети объявление, которое разместила жительница Салехарда. Он предложил ей купить у него сумку и прислал ей сгенерированную ссылку.

Женщина указала данные своей банковской карты, и подросток получил доступ к ее деньгам. Он оплатил ее картой товары, выбранные на сайте. В результате молодой человек потратил более семи тысяч рублей, которые принадлежали потерпевшей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд.