Криминал 22 декабря 2022, 04:06 Подростка осудят по обвинению в краже на Ямале

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В ЯНАО перед судом предстанет молодой человек, которого обвинили в краже денег с банковской картой местной жительницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный СК.

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В краже обвинили 16-летнего подростка из Ленинградской области. По версии следствия, он создал в Сети страницу одной из торговых площадок. Потерпевшая ввела данные своей банковской карты, чтобы оплатить товар. Обвиняемый отследил эту информацию и украл у женщины более 25 тысяч рублей.