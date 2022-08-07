Подростка осудили в Брянской области за ложные сообщения о терактах

Отправивший более 30 электронных писем с ложной информацией о готовящихся терактах подросток из Брянской области получил условное наказание сроком на три года. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк ФСБ, такое решение вынес Клетнянский районный суд.

В ходе рассмотрения дела подростка признали виновным в преступлении о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Условный срок предусматривает, что три года подростку нельзя нарушать закон, в противном случае остаток наказания он проведет в колонии для несовершеннолетних.

В пресс-службе ФСБ рассказали, что подросток использовал для рассылки электронных писем средства, обеспечивающие анонимность. Послания о якобы будущих терактах на социальных объектах по всей стране он отправлял на официальный портал ФСБ России. Всего осужденный прислал более 30 сообщений, по каждому из которых провели проверку.

Удостоверившись, что информация ложная, в действиях адресата увидели попытку дестабилизации работы органов государственной власти. Силовики завели уголовное дело и быстро вышли на автора писем. Приговор суда вступил в законную силу.