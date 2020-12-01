Подростка нашли мертвым в его квартире. На голове мальчика был пакет, а руки и ноги привязаны к столу
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Там уточнили, что тело мальчика нашла его бабушка, когда вернулась домой. Она рассказала, что ноги и руки внука были примотаны к столу, а на его голове был надет пакет.
По предварительной информации, врачи подтвердили, что юноша умер из-за асфиксии. При этом на его теле не обнаружили никаких травм, кроме незначительной ссадины на спине.
На этом странности смерти мальчика не заканчиваются — из квартиры, в которой нашли его тело, ничего не пропало. По словам бабушки погибшего, все вещи лежали на своих местах, никакого беспорядка не было.
Во время беседы с «360» в Следственном комитете подтвердили информацию о гибели несовершеннолетнего, однако никаких обстоятельств случившегося не сообщили. В ведомстве добавили, что сотрудники сейчас работают на месте.