Подростка-наркокурьера задержали в Самарской области с двумя кг веществ

Сотрудники УФСБ по Самарской области задержали несовершеннолетнего парня, который перевозил в своей сумке два килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщил «Царьград».

Подростка остановили 22 февраля 2022 года. Наркокурьером оказался житель Чапаевска. Следователи выяснили, что подросток регулярно совершал «рейсы» и доставлял крупные партии наркотиков. Против парня возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».