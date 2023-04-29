29 апреля 2023, 00:32
Подростка, который участвовал в мошеннической схеме, задержали в Дзержинске
Полицейские Дзержинска задержали 16-летнего подростка, который участвовал в мошеннической схеме. Вместе с подельниками он обманывал пенсионерок. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В заявлением в полицию обратились три пожилых женщины. Они рассказали, что им звонили злоумышленники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов.
Реклама
Звонившие говорили, что их родственники якобы попали в аварию и предлагали оплатить лечение пострадавших. В результате пенсионерки перевели мошенникам порядка миллиона рублей.
Роль курьера выполнял 16-летний подросток.
Мошенничество
Реклама
Реклама