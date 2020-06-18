Подростка из Улан-Удэ будут судить за подготовку массового убийства в техникуме

Молодой человек из Бурятии предстанет перед судом по обвинению в подготовке взрыва и массового убийства. Свой план он хотел осуществить в одном из техникумов Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК. Следствие отметило, что молодой человек постоянно смотрел новости и видео в интернете на тему массовых убийств в российских учебных заведениях. Он хотел повторить подобное и в Улан-Удэ. Для этого обвиняемый собирался создать несколько радиоуправляемых взрывных устройств, а потом открыть огонь и убить студентов, а также преподавателей.

По данным следствия, 19-летний парень начал работать над своей идеей еще в ноябре 2018 года. В 2019-м он нашел инструкцию для создания самодельного взрывного устройства, купил необходимые компоненты и сделал, как минимум, 15 взрывных устройств. После этого местный житель решил провести испытания. Во время одного из экспериментов юноша подорвал пустой дом за городом.

Также для реализации плана он искал соучастников. «Заманчивое» предложение юноша сделал трем знакомым, но они отказались. Однако это его не остановило. Чтобы устроить бойню в техникуме, он сначала решил поступить в него. В качестве абитуриента молодой человек несколько раз приходил в учебное заведение. Вместе с этим юноша успел купить пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, черные маски, противогазы и дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.

Однако воплотить свои идеи в жизнь ему помешало УФМБ Бурятии. Теперь жителя Улан-Удэ обвинили в совершении 18 преступлений. Речь идет о статьях УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», Незаконное хранение и ношение взрывных устройств», «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Следствие нашло достаточно доказательств вины вчерашнего школьника. Теперь его дело направлено в суд.

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