Подростка из Тамбова арестовали за подготовку теракта

Ленинский районный суд Тамбова отправил под арест на два месяца 17-летнего студента колледжа, которого подозревают в подготовке теракта. У него дома нашли компоненты для изготовления взрывного устройства.

«Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

О задержании молодого человека стало известно 25 декабря. ФСБ опубликовала кадры из квартиры, которую снимает студент. На видео попали взрывчатка, химические вещества и составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, у молодого человека оказались средства связи с инструкциями по сборке и применению взрывчатки.

Против него возбудили уголовное дело о подготовке террористического акта. Следователи считают, что студент собирался взорвать одно из зданий в Тамбове. Все инструкции молодой человек нашел в Сети. По данным СК, он являлся сторонником деструктивных субкультур.