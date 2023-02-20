Криминал 20 февраля 2023, 17:47 Подростка из Краснодарского края осудили за попытку убийства соседа

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В поселке Первомайский Краснодарского края 17-летний подросток чуть не убил взрослого мужчину. За это молодого человека осудили на четыре года заключения в воспитательной колонии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Преступление произошло в ноябре 2022 года. Подросток и его 52-летний сосед распивали алкоголь. В какой-то момент между ними случилась ссора. Из-за этого злоумышленник схватил нож и ударил соседа по меньшей мере 15 раз. После молодой человек избил оппонента руками и ногами, облил его кипятком.

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Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами и термическими ожогами. Врачи спасли его жизнь.

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Злоумышленник самостоятельно сдался полицейским.