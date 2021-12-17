Подростка из Калужской области ранили в сердце в драке с мигрантами

Подросток в Ермолине под Калугой ранили ножом в сердце, когда он спасал избиваемого толпой мигрантов мужчину. Он пытался оттащить в сторону человека, уже не подававшего признаки жизни, и один из агрессоров атаковал его. Об этом изданию «Подъем» рассказала родственница молодого человека.

По ее словам, врачи зашили ему сердце, но он все равно в тяжелом состоянии. Также женщина отметила, что на местный завод приезжих подвозят автобусами и они постоянно ссорятся с местным населением. Поэтому представители последнего хотят устроить народный сход.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержан подозреваемый.

Ранее сообщалось, что порядка 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки и другие нарушения в Москве.

По мнению президента РФ Владимира Путина, жители стран СНГ должны приезжать в Россию со знанием языка и законов. Он отметил, что будет решать с коллегами из СНГ вопрос подготовленности мигрантов к жизни в России. По его мнению, люди, которые хотят приехать на работу в РФ, должны готовиться заранее к поездке, учить язык и знать свои права, а также обычаи россиян.