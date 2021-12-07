Подростка из Ярославской области задержали за изготовление взрывчатки

В Ярославской области задержали 16-летнего подростка, который занимался производством взрывчатки. Об этом сообщила ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 2005 года рождения», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Он состоит в закрытых чатах Telegram, где объединены радикально настроенные люди. Молодой человек в интернете призывал к насильственным действиям в отношении представителей власти и правопорядка. По данным силовиков, он собирался совершить резонансные акции для дестабилизации социально-политической обстановки в Ярославской области.

Школьник сам изготавливал взрывчатку. Во время обыска у него нашли самодельное бризантное взрывчатое вещество, а также компоненты для его синтеза, незаконно хранящийся обрез охотничьего ружья и боеприпасы, средства связи и коммуникации.

В отношении задержанного открыты уголовные дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств и о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.