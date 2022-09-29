Подростка из Ижевска осудили за нападение на мужчину с ножом | 360°

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Подростка из Ижевска осудили за нападение на мужчину с ножом

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Суд приговорил 17-летнего подростка из Ижевска с условному заключению за нападение на мужчину с ножом. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Ситуация произошла ночью 27 декабря 2021 года. Между мужчиной и подростком развязался конфликт, в результате которого злоумышленник набросился на оппонента с ножом. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

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Специалисты провели медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебные экспертизы. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2,5 года.

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