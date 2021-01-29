Подростка из Ижевска обвинили в убийстве при превышении предела самообороны
16-летнего подростка будут судить за превышение самообороны с убийством в Ижевске. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
Уточняется, что на подростка совершили нападение знакомые из-за конфликта с матерью. Они начали избивать молодого человека. Когда юноша попытался убежать, один из нападавших остановил его.
«В этот момент подросток умышленно, превышая пределы необходимой обороны, ударил его ножом в грудную клетку. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.
Подросток может получить до двух лет тюрьмы.