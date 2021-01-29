Подростка из Ижевска обвинили в убийстве при превышении предела самообороны

Уточняется, что на подростка совершили нападение знакомые из-за конфликта с матерью. Они начали избивать молодого человека. Когда юноша попытался убежать, один из нападавших остановил его.

«В этот момент подросток умышленно, превышая пределы необходимой обороны, ударил его ножом в грудную клетку. В результате полученного ранения потерпевший скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.

Подросток может получить до двух лет тюрьмы.